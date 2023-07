Η Πάρος και η Μήλος στους δέκα καλύτερους προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα σύμφωνα με την US NEWS Ελλάδα 13:56, 26.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ειδικά για την Πάρο η US NEWS αναφέρει: «Η Πάρος, ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων, είναι μια Μέκκα για θαλάσσια σπορ»