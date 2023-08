Η κακοκαιρία Petar «xτυπά» την Κέρκυρα - Απεγκλωβίστηκαν 10 τουρίστες από παραλία του νησιού Ελλάδα 16:50, 05.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας «Petar» η οποία έχει προκαλέσει ήδη τα πρώτα προβλήματα στο νησί - Το 112 ήχησε νωρίτερα σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και σε περιοχές της Αιτολωακαρνανίας, της Ηπείρου και της Αχαΐας.