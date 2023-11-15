Έρευνα- Οι περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα, οδηγοί, για το 2022

Οι οδηγοί ηλικίας 20-30 ετών ήταν αυτοί που εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων το 2022 με ποσοστό 19,3%, ενώ ακολούθησαν οι οδηγοί 30-40 ετών με ποσοστό 13,4%.

Αντίθετα, οι οδηγοί 70-80 ετών εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης ιδιαίτερα προσεκτικοί και η συμμετοχή τους στα ατυχήματα περιορίζεται στο ποσοστό των 9,2%.

Οι ηλικίες 40-50 ετών, αλλά και αυτές των 50-60 ετών έχουν συμμετοχή στα ατυχήματα κατά 11,5%, για να πέσει το ποσοστό στο 10,8% στους οδηγούς 60-70 ετών.

Τέλος, χαμηλά είναι τα ποσοστά στους οδηγούς 80 ετών και πάνω με ποσοστό 10,6%.

Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στην ασφαλιστική Hellas Direct που ανέλυσε τα ατυχήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το 2022.

Κάνοντας μια σύγκριση με το 2021 διαπίστωσε ότι ενώ την συγκεκριμένη χρονιά οι νέοι οδηγοί 20 με 30 ετών είχαν εμπλακεί σε ατύχημα με μικρά αυτοκίνητα συνολικού μήκους 3,7μ - 4,1μ, το 2022 σημειώθηκε ανατροπή και οι οδηγοί που ανήκουν στις ηλικίες 20-30 είχαν εμπλοκή σε ατυχήματα με μεγάλα αυτοκίνητα άνω των 4,7 μέτρων σε ποσοστό 25%, ενώ το 16,6% των ατυχημάτων των οδηγών 30-40 ετών έγινε με αυτοκίνητα άνω των 4,7 μέτρων.

Οι πιο παλιοί οδηγοί, ηλικίας άνω των 65 ετών, το 2022 τα στοιχεία έδειξαν ότι δεν έπαιξε ρόλο το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Τα αυτοκίνητα τα οποία εμπλέκονται σε ατύχημα για τους νέους 20-30 ετών είναι ηλικίας 11-15 ετών (ποσοστό 23,9%), ενώ το ποσοστό των οδηγών για τους οδηγούς 30 έως 40 ετών είναι 14,8%.

Οι νέοι οδηγοί 20-30 ετών εμπλέκονται σε ατύχημα με παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε ποσοστό 37%, ενώ δεύτερη πιο συχνή αιτία ατυχήματος για τους νέους είναι η σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα λόγω μη τήρησης αποστάσεων σε ποσοστό 24,2%.

Σχεδόν το ίδιο συμβαίνει και με τους 30-40 ετών, που εμπλέκονται σε ατύχημα με παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε ποσοστό 37,4%, ενώ ακολουθεί η σύγκρουση λόγω μη τήρησης αποστάσεων με ποσοστό 22,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ηλικίες άνω των 60 ετών τα ατυχήματα με παρκαρισμένα αυτοκίνητα αποτελεί την πρώτη αιτία, ενώ η δεύτερη αιτία ενός ατυχήματος είναι η κίνηση όπισθεν ή η αναστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

