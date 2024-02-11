Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα από εκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες τάσσονται κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Λέμε όχι στην αλλοίωση του θεσμού της οικογένειας» είναι το κεντρικό σύνθημά τους.

Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονταν στην πλατεία Συντάγματος και κρατούσαν εικόνες Αγίων, Σταυρούς και πανό τα οποία έγραφαν: «Κανένα παιδάκι στα χέρια των ΛΟΑΤΚΙ», «Λέμε ΌΧΙ στο νομοσχέδιο-έκτρωμα περί γάμου και τεκνοθεσίας ομοφυλοφίλων», «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια», «Η ομοφυλοφιλία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Πηγή: skai.gr

