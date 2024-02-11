Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια

Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονταν στην πλατεία Συντάγματος και κρατούσαν εικόνες Αγίων, Σταυρούς και πανό

σύνταγμα πορεία

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα από εκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες τάσσονται κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Λέμε όχι στην αλλοίωση του θεσμού της οικογένειας» είναι το κεντρικό σύνθημά τους.

sintagma

Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονταν στην πλατεία Συντάγματος και κρατούσαν εικόνες Αγίων, Σταυρούς και πανό τα οποία έγραφαν: «Κανένα παιδάκι στα χέρια των ΛΟΑΤΚΙ», «Λέμε ΌΧΙ στο νομοσχέδιο-έκτρωμα περί γάμου και τεκνοθεσίας ομοφυλοφίλων», «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια», «Η ομοφυλοφιλία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύνταγμα Τεκνοθεσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark