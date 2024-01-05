Σήμερα είναι των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά, Οσίας Συγκλητικής

Γιορτάζουν: Θεώνη, Θεωνάς, Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, Συγκλητική



