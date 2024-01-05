Σήμερα είναι των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά, Οσίας Συγκλητικής
Γιορτάζουν: Θεώνη, Θεωνάς, Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, Συγκλητική
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην είσοδο γηπέδου στα Λαγκαδίκια - Φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
- Παράταση της αποχής των δικηγόρων έως τις 19 Ιανουαρίου αποφάσισε η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων
- ΕΟΔΥ: 57 θάνατοι και 70 διασωληνωμένοι από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα - Αύξηση 44% των εισαγωγών
