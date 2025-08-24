Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη το πρωί στον ανακριτή ζήτησε και έλαβε από τον εισαγγελέα ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους στον Βόλο.

Του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος έμεινε στο δικαστικό μέγαρο για περίπου μια ώρα.

Την ίδια ώρα, η δικαιοσύνη θέλει η εισαγγελία του Βόλου να κάνει μια «κοινωνική έρευνα» προκειμένου να δει που θα καταλήξουν τα παιδιά. Αν θα πάνε σε κάποια κοινωνική δομή ή θα τα αναλάβουν συγγενείς.

Παράλληλα, η 18χρονη κόρη φαίνεται πως πήγε να δει τον πατέρα της στα κρατητήρια σύμφωνα με συγγενείς από την πλευρά του 40χρονου και μάλιστα ο ίδιος φέρεται να είπε στην κόρη του: «Θόλωσα δεν ήθελα να το κάνω». Ωστόσο, ο 40χρονος συνεχίζει να παραδέχεται ότι ο ίδιος θεωρεί πως η γυναίκα του τον απατούσε και γι' αυτό έκανε το έγκλημα.

Τι είπε στην πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς

Αποτροπιασμό προκαλούν τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από όλα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 40χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, ο συζυγοκτόνος φέρεται να είπε στους άντρες της Ασφάλειας Βόλου: «Το πρωί τσακωθήκαμε. Εκείνη μου φώναξε: “Σε έχω απατήσει και θα σε συνεχίσω να σε απατώ”. Τότε ήταν που θόλωσα και άρχισα να τρέχω από πίσω της. Αφού τη χτύπησα, άρχισα να περιπλανιέμαι. Προσπαθούσα, όταν έβλεπα κάποιο περιπολικό να περνάει, να κρύβομαι. Έβλεπα το μπλε χρώμα του φάρου και κρυβόμουν. Το βράδυ το πέρασα σε ένα παλιό πάρκινγκ. Δεν έφαγα τίποτα και το μόνο που κατάφερα, ήταν να βρω ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό για να πιω. Δεν είχα σκεφτεί τι θα κάνω και που θα πάω μετά».

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με το iEidiseis, αναφέρουν ότι ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Αυτό το επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους τα παιδιά της οικογένειας που ήταν παρόντα την ώρα της λογομαχίας που προηγήθηκε του φονικού. Τα παιδιά δεν επιβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι η μητέρα τους είπε στον πατέρα τους ότι τον έχει απατήσει. Οι αστυνομικοί τα ρώτησαν εάν ο πατέρας τους κακοποιούσε τη μητέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνα απάντησαν ότι το μόνο που είχαν δει, ήταν μία φορά κατά το παρελθόν να τη χαστουκίζει.

Ο 40χρονος επί 24 ώρες και πλέον διέφευγε της σύλληψης. Κρυβόταν για 30 ώρες μέσα σε θάμνους, σε οικόπεδο μόλις 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς του, στην οδό Κωνσταντά στο Βόλο.

Συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί. Ωστόσο, μόλις του έβαλαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, είπε χαρακτηριστικά: «Με απατούσε. Τι έπρεπε να κάνω ακριβώς;».

Ο δράστης, φαίνεται ότι είναι αμετανόητος και υποστηρίζει ότι για αυτό το λόγο σκότωσε τη γυναίκα του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αστυνομικοί ψάχνουν το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο κατάφερε δύο χτυπήματα, ένα στο λαιμό και ένα στην πλάτη, του θύματος, όμως δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν βρει τίποτα.

Ο 40χρονος, φαίνεται πως κατάφερε για λίγες ώρες «να κρύψει τα ίχνη του» από τις αρχές, φτάνοντας στο οικόπεδο που κρυβόταν από συγκεκριμένο δρομολόγιο. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν, με τη βοήθεια των βίντεο, τις κινήσεις του και τελικά τον εντόπισαν.

Ενδεικτικά, σε κάποιο σημείο, οι κάμερες δεν τον έδειχναν, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να εστιάσουν την έρευνά τους σε κοντινή απόσταση από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία της γυναίκας.

Παράλληλα, χθες το πρωί, κάτοικος της περιοχής, τηλεφώνησε στις αρχές και ενημέρωσε πως άνθρωπος που πιθανόν κρατάει μαχαίρι, κινείται εντός του οικοπέδου.

Έτσι λοιπόν στήθηκε η επιχείρηση σύλληψης στις τέσσερις χθες νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση, ο 40χρονος δεν είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας ωστόσο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.