Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης είχε μεταφερθεί τον Ιούνιο, με εισαγγελική εντολή, για ψυχιατρική εξέταση και παρέμεινε για νοσηλεία.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.
Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.
