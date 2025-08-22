Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης είχε μεταφερθεί τον Ιούνιο, με εισαγγελική εντολή, για ψυχιατρική εξέταση και παρέμεινε για νοσηλεία.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

