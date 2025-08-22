Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Βόλου από μια νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 40χρονος άνδρας σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα και έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν. Το ζεύγος άρχισε να μαλώνει στο διαμέρισμά τους και στη συνέχεια κατέβηκε στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνεται. Τότε ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να μαχαίρωσε τη σύζυγό του, επίσης αλβανικής καταγωγής στο λαιμό και την πλάτη, μπροστά στα 4 παιδιά τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το thenewspaper, το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος. Ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.