Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό της σύλληψης του 40χρονου

Μετά από 24 και πλέον ώρες ανθρωποκυνηγητό, οι αρχές του Βόλου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 40χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.

O 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του, κρυβόταν για 30 ώρες μέσα σε θάμνους, σε οικόπεδο μόλις 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς του, στην οδό Κωνσταντά στο Βόλο.

Συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί. Ωστόσο, μόλις του έβαλαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, είπε χαρακτηριστικά: «Με απατούσε. Τι έπρεπε να κάνω ακριβώς;».

Ο δράστης, φαίνεται ότι είναι αμετανόητος και υποστηρίζει ότι για αυτό το λόγο σκότωσε τη γυναίκα του.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο κατάφερε δύο χτυπήματα, ένα στο λαιμό και ένα στην πλάτη, του θύματος, όμως δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν βρει τίποτα.

Ο 40χρονος, φαίνεται πως κατάφερε για λίγες ώρες «να κρύψει τα ίχνη του» από τις αρχές, φτάνοντας στο οικόπεδο που κρυβόταν από συγκεκριμένο δρομολόγιο. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν, με τη βοήθεια των βίντεο, τις κινήσεις του και τελικά τον εντόπισαν.

Ενδεικτικά, σε κάποιο σημείο, οι κάμερες δεν τον έδειχναν, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να εστιάσουν την έρευνά τους σε κοντινή απόσταση από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία της γυναίκας.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί κάτοικος της περιοχής, τηλεφώνησε στις αρχές και ενημέρωσε πως άνθρωπος που πιθανόν κρατάει μαχαίρι, κινείται εντός του οικοπέδου.

Έτσι λοιπόν στήθηκε η επιχείρηση σύλληψης στις τέσσερις νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση, ο 40χρονος δεν είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας ωστόσο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

