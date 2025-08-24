Νεκρός εντοπίστηκε σε ιδιωτική πισίνα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο ένας νεαρός με καταγωγή από τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος βρισκόταν στην ιδιωτική πισίνα μαζί με ένα ακόμα άτομο, 23 ετών, επίσης με καταγωγή από τη Βραζιλία, το οποίο φέρεται να σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Τους νεαρούς εντόπισε η υπηρεσία καθαριότητας και μαζί με άλλους υπαλλήλους ανέσυραν τους δύο άντρες.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εντοπίστηκε σκόνη

Κατά την αυτοψία στο χώρο του δωματίου, οι αρχές εντόπισαν σκόνη άγνωστης σύνθεσης. Τα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

