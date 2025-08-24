Αισιόδοξος ότι θα κερδίσει τη μάχη που δίνει με τη λευχαιμία παρουσιάστηκε ο Ακίλε Πολονάρα. Ο 33χρονος φόργουορντ συνεχίζει τις θεραπείες και περιμένει τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

«Είμαι πολύ καλά. Μόλις ολοκλήρωσα τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας και τώρα υποβάλλομαι σε κάποιες εξετάσεις προτού επιστρέψω στην Μπολόνια για να περιμένω τη μεταμόσχευση. Πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί ο πιο συμβατός δότης μυελού των οστών, μια διαδικασία που όπως μου είπαν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν όλα πάνε καλά, θα είμαι έτοιμος για επέμβαση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Ιταλός άσος.

«Όταν μου είπαν πως έχω λευχαιμία, ένιωσε μπερδεμένος γιατί και ο γιατρός δεν ήξερε πώς να μου το πει, προσπαθούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Όσο περνούσαν οι μέρες όμως τα πράγματα γίνονταν καλύτερα. Ο πρώτος γύρος χημειοθεραπείας πήγε πολύ καλά, οι γιατροί έλεγαν πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Κι ο δεύτερος γύρος ήταν αρκετά έντονος, αλλά με εξαιρετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος προ ημερών απέρριψε πρόταση της Βίρτους Μπολόνια να αναλάβει θέση στο τμήμα σκάουτινγκ, καθώς ελπίζει ότι θα επιστρέψει στη δράση. Η Σάσαρι τού έχει προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και θα τον περιμένει. «Η Βίρτους μού πρόσφερε τη δουλειά ως σκάουτ, η οποία όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το γήπεδο. Με ρώτησαν αν ήμουν πρόθυμος για μια τέτοια συνεργασία, αλλά θεωρώ ότι είμαι ακόμα παίκτης και αποφάσισα να πάω στη Σάσαρι. Συμφωνήσαμε και μου είπαν ότι θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να είμαι έτοιμος. Πιστεύω πραγματικά πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε ή αν, αλλά θέλω να κρατήσω ανοιχτή αυτή την πόρτα», δήλωσε.

