Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία, για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Δευτέρα, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου.

Ο οδηγός νοσηλεύθηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Βούλγαρος οδηγός πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο 56χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

