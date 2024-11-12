Πέθανε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο εμβληματικός επιχειρηματίας και εφοπλιστής Βαρδής Βαρδινογιάννης.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, στις 4 Δεκεμβρίου 1933.

Ήταν μεγιστάνας των πετρελαίων και εφοπλιστής, ιδρυτής του Ομίλου Βαρδινογιάννη και θεωρείτο από τους ισχυρότερους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας με την περιουσία του να αποτιμάται στα 2,7 δισ. δολάρια.

Είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των Lloyd's με τους Ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ναυτιλία αλλά και στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε μια λιτή ανακοίνωσή της η οικογένεια Βαρδινογιάννη αναφέρει: «Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο αγαπημένος πατέρας και παππούς, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024».

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η σύζυγός του, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που διακρίθηκε για το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της, πέθανε στις 24 Ιουλίου 2023 σε ηλικία 86 ετών. Μαζί με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη απέκτησαν πέντε παιδιά: τον Γιάννη (1962), τη Χριστιάνα (1964), τον Γιώργο (1967), τον Νίκο (1974) και τη Βαρδιάννα (1976).

