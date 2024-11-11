Γυναικοκτονία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβολήθηκε εν ψυχρώ γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον πυροβολισμό αναζητείται ο πρώην σύντροφός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το απόγευμα της Δευτέρας 11/11, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε στην περιοχή πέριξ του γηπέδου του Παναιτωλικού, σύμφωνα με tempo24.news.

Η γυναίκα, είναι άγνωστο ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες φέρεται να έχει πυροβοληθεί.

