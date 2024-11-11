Λογαριασμός
Γυναικοκτονία στο κέντρο του Αγρινίου - Αναζητείται ο πρώην σύντροφός της

Το νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του υπόπτου

Αγρίνιο

Γυναικοκτονία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβολήθηκε εν ψυχρώ γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες,  για τον πυροβολισμό αναζητείται ο πρώην σύντροφός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το απόγευμα της Δευτέρας 11/11, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε στην περιοχή πέριξ του γηπέδου του Παναιτωλικού, σύμφωνα με tempo24.news.

Η γυναίκα, είναι άγνωστο ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες φέρεται να έχει πυροβοληθεί.

Πηγή: tempo24

