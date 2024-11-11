Σοκαρισμένο είναι το Αγρίνιο και το πανελλήνιο από τη γυναικοκτονία που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (11 Νοεμβρίου 2024).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Αστυνομία εντόπισε στην περιοχή της Μυρτιάς, του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, το αυτοκίνητο που ανήκει στον 30χρονο, ο οποίος αναζητείται για την υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος κινείται κατά πάσα πιθανότητα πεζός στην περιοχή, διότι την γνωρίζει πολύ καλά.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τον εντοπισμό του, ενώ εκείνο που προβληματίζει τις διωκτικές αρχές είναι ότι ο 30χρονος είναι πιθανόν να φέρει μαζί του όπλο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 43χρονη, η οποία ήταν μητέρα τριών παιδιών, δεν είχε ζητήσει να τοποθετηθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button, ούτε είχε ζητήσει επίσης να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή, ενώ σε βάρος του 30χρονου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ώστε να μην την πλησιάζει.

Ενώ η γυναίκα ήταν στο όχημα της, ο δράστης της έστησε καρτέρι θανάτου και την πυροβόλησε εξ επαφής.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη όπως και οι αναζητήσεις για τον ύποπτο και εστιάζονται στη γύρω περιοχή από όπου κατάγεται ο δράστης, ενώ προς τα εκεί διέφυγε με ταχύτητα.

Ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, είχε καταγγελθεί από το θύμα για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr. Είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το Α.Τ. Θέρμου και σε λίγες μέρες (15 Νοεμβρίου) θα δικάζονταν μετά από μήνυση της 43χρονης.

Δραματικές είναι οι στιγμές και στο Νοσοκομείο της πόλης όπου έχουν σπεύσει συγγενείς της 45χρονης με τη μικρή κοινωνία του χωριού της να είναι συγκλονισμένη.

