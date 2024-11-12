Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για την αναζήτηση του 30χρονου δράστη ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας έστησε καρτέρι θανάτου στη 43χρονη πρώην σύντροφό του πυροβολώντας την εξ επαφής τρεις φορές με κυνηγητική καραμπίνα στο κέντρο του Αγρινίου.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τον εντοπισμό του ενώ η αστυνομία εντόπισε στην περιοχή της Μυρτιάς, του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, το αυτοκίνητο που ανήκει στον 30χρονο.Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος κινείται κατά πάσα πιθανότητα πεζός στην περιοχή, διότι την γνωρίζει πολύ καλά αφού ο ίδιος ήταν κυνηγός ενώ αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι ο δράστης πιθανότατα φέρει όπλο πάνω του.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» η αδερφή του 30χρονου δράστη, η κυρία Βάσια αναφέρθηκε στη στιγμή που την πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της αμέσως μετά την πράξη του λέγοντάς της χαρακτηριστικά «Το έκανα, τραυμάτισα τη Δώρα, δεν ξέρω αν ζει.».

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε η κυρία Βάσια, της είπε ότι δε γνώριζε που να πάει και της ζήτησε να πάει η ίδια στη μητέρα τους και να προσέχει και το παιδί της.

«Τον πήρα στις 8 πάλι τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Φοβάμαι μήπως έχει κάνει κακό στον εαυτό του. Μου είπε δε θέλω να παραδοθώ, θέλω να σκοτωθώ» πρόσθεσε η κυρία Βάσια.

Όπως είπε, ο 30χρονος αγαπούσε πολύ τη 43χρονη γυναίκα ενώ παράλληλα όπως επιβεβαίωσε η αδερφή του ο δράστης είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ο οποίος και του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

«Ήταν στεναχωρημένος και έλεγε θέλω να πεθάνω».

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε ένα ακόμη έντονο τσακωμό που είχαν ο 30χρονος με τη 43χρονη. «Ήταν μια νύχτα που πήγε σπίτι της να συζητήσουν αλλά δεν τα βρήκαν. Αυτή του πέταξε μια καρέκλα. Του είπε "τι θες; να με σκοτώσεις;" και του πέταξε ένα μαχαίρι να τη σκοτώσει. "Εγώ δεν είμαι φονιάς" της είπε και της το πέταξε στα πόδια» περιέγραψε η αδερφή του 30χρονου λέγοντας ότι στη συνέχεια πήγαν και οι δύο στο αυτόφωρο.

Όσον αφορά για τα όσα ακούγονται για την εμπλοκή του δράστη με την greek mafia, η αδερφή του απάντησε ότι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάτι τέτοιο.

Η 43χρονη γυναίκα ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο 30χρονος δράστης που κατονόμασε λίγο πριν ξεψυχήσει είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, είχε καταγγελθεί από το θύμα για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr. Είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το Α.Τ. Θέρμου και σε λίγες μέρες (15 Νοεμβρίου) θα δικάζονταν μετά από μήνυση της 43χρονης.

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό η 43χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, η άτυχη γυναίκα το τελευταίο διάστημα είχε γνωρίσει κάποιον άλλο άνδρα με τον οποίο ετοιμαζόντουσαν να αρραβωνιαστούν.

Πηγή: skai.gr

