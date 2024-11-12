Το «τελευταίο αντίο» λένε από τις 11 το πρωί στο αίθριο του δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες του πρώην δήμαρχου, επιχειρηματία και οινολόγου, Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 82 ετών.

Πλήθος κόσμου από διαφορετικούς χώρους αποχαιρετούν τον άνθρωπο που επί εννέα χρόνια βρέθηκε στην καρέκλα του δημάρχου Θεσσαλονίκης, που τόλμησε επιχειρηματικά, που δημιούργησε τον «Αρκτούρο», που προσέφερε οικονομικά στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, που έστειλε μήνυμα ελπίδας σε όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα αλκοολισμού. «Έζησες, πρόσφερες, είμαστε βαθιά ευγνώμονες», γράφουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων.

Άνθρωποι από όλη τη χώρα και το εξωτερικό που ήρθαν για το τελευταίο ταξίδι του Γιάννη Μπουτάρη εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και την αγάπη τους προς το πρόσωπό του. Νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν γράφοντας «Συγγνώμη δήμαρχε, ήσουν πολύ μεγαλύτερος από την πόλη σου» και τον ευχαριστούν για τη «μαγκιά, την αρχοντιά και το όραμα του» για τη Θεσσαλονίκη..

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η σορός του θα εκτίθεται έως τις 2 το μεσημέρι, ώστε να τον αποχαιρετήσουν στο ύστατο ταξίδι οι Θεσσαλονικείς.

Στην πολιτική του κηδεία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνουν ομιλίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όταν έφτασε στον υπαίθριο χώρο του δημαρχείου άφησε λίγα τριαντάφυλλα πάνω στο φέρετρο και συλλυπήθηκε τα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος.

Αμέσως μετά, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη και μεγάλη ευγνωμοσύνη τον άνθρωπο που ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης άνοιξε τους ορίζοντες της πόλης. Ο Γιάννης ήταν ένας αγωνιστής των προοδευτικών ιδεών, του ορθού λόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πολιτική μας ζωή από σήμερα είναι πιο φτωχή. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Θα μιλήσουν επίσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, όπως επίσης, από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου και ένα μέλος της οικογένειας του Γιάννη Μπουτάρη.

Στη συνέχεια, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, το βράδυ του Σαββάτου, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης, θα αποτεφρωθεί -επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος εν ζωή.

Πτυχιούχος χημικός του ΑΠΘ, διπλωματούχος οινολόγος, ασχολήθηκε για χρόνια με τα κρασιά και εξελέγη ως ο 60ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010, για δύο διαδοχικές θητείες, έως το 2019. Υπήρξε πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας, ιδρυτικό μέλος του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτημένων «Όασις», καθώς και ιδρυτής του «Αρκτούρου». Τιμήθηκε με πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις.

Αντί Στεφάνων

Θερμή παράκληση της οικογένειας του εκλιπόντος, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στα παρακάτω ιδρύματα:

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ https://argokoinsep.gr/

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ https://www.arcturos.gr/

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ https://asylopaidiou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.