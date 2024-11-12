Ποιος ήταν ο Βαρδής Βαρδινογιάννης: Αντιστασιακός, φιλάνθρωπος, οραματιστής

Για τον πολύ κόσμο ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων, ήταν ένας επιχειρηματίας με πολυσχιδή δράση στον εφοπλισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ενέργεια. Όμως ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν περιοριζόταν στην επιχειρηματική του δράση, και δεν οριζόταν μόνο από αυτή. Με αντιστασιακή δράση όταν η «αρβύλα» της Χούντας έβαλε την Ελλάδα στον γύψο, φιλάνθρωπος μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Μαριάννα, οραματιστής, αγαπητός σε συγγενείς, φίλους, συνεργάτες αλλά και απλούς εργαζόμενους των επιχειρήσεών του. Ήταν ο «άλλος Βαρδινογιάννης» ένα οικείο πρόσωπο.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης (Επισκοπή Ρεθύμνου, 4 Δεκεμβρίου 1933 - Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2024) ήταν Έλληνας μεγιστάνας των πετρελαίων και εφοπλιστής. Όντας επικεφαλής του Ομίλου Βαρδινογιάννη ήταν από τους ισχυρότερους και πιο επιδραστικούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας με την περιουσία του να αποτιμάται στα 2,7 δισ. δολάρια (το 2024). Σύμφωνα με την Lloyd's συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των ισχυρών παραγόντων του παγκόσμιου εφοπλισμού.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1933 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν γιος του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, το πέμπτο από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας: Παύλος (1925-1984), Αμαλία (1927-2016), Σήφης (1929-2002), Νίκος (1931-1973) και Γιώργος (1936), Θεόδωρος (1942-1996) και Ελένη (1946).

Αποφοίτησε το 1955 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ακολούθησε καριέρα αξιωματικού στο Πολεμικό ναυτικό (τότε Βασιλικό Ναυτικό), όπως ο αδελφός του, Νίκος. Αποστρατεύθηκε αναγκαστικά τον Ιούλιο του 1967 από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου με τον βαθμό του πλωτάρχη, λόγω της αντιστασιακής του δράσης, και εξορίστηκε στην Αμοργό.

Μυήθηκε στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού και βοήθησε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο ανεφοδιασμός των πλοίων σε περίπτωση εκδήλωσης κινήματος. Ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις του αδερφού του, και από το 1972 ανέλαβε τη διοίκησή τους μετά τον πρόωρο θάνατο εκείνου.

Από το 1989 άρχισε να ασχολείται και με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ιδρύοντας τους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega (τον οποίο κατείχε μέχρι το 2019) και Star τον οποίο κατείχε έως σήμερα ενώ από το 2018 του ανήκε παράλληλα και το ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Alpha. Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη (το γένος Μπουρνάκη) από το 1961 έως τον θάνατό της το 2023, και απέκτησαν πέντε παιδιά: τον Γιάννη (1962), τη Χριστιάννα (1964), τον Γιώργο (1967), τον Νίκο (1974) και τη Βαρδιάννα (1976). Ο ίδιος και η σύζυγός του ανέπτυξαν πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Βαρδής και Μαριάννα Βαρδινογιάννη μαζί στην εξορία στην Αμοργό, το 1967/cretapost

Η γνωριμία και ο γάμος με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Τη σύζυγό του Μαριάννα Βαρδινογιάννη τη γνώρισε όταν αυτή ήταν ακόμα μαθήτρια σε ένα συγγενικό της σπίτι στον Πειραιά.



Έρωτας αμοιβαίος από την πρώτη κιόλας ματιά αναφέρει το cretapost. Με το που τέλειωσε το Γυμνάσιο, η Μαριάννα έφυγε για την Αμερική για να σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ στο Κολοράντο.



Ακολούθησε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, ο οποίος την ίδια ακριβώς περίοδο ως Σημαιοφόρος του Ναυτικού είχε σταλεί από το Σώμα στη Χαβάη και την Καλιφόρνια σε αποστολή παραλαβής κάποιου από τα επισκευασμένα παλαιά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, τα οποία παραχωρούνταν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.



Οι δυο τους αλληλογραφούσαν αδιαλείπτως στα ξένα, αλλά με την από κοινού αίσθηση ότι ήταν κοντά, παρότι φορές απείχαν έως και 5.500 χιλιόμετρα. Ήταν πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, και καθένας ακολουθούσε τα χνάρια του άλλου. Καθώς λέγεται, όταν διέπλευσε τον Ατλαντικό και επέστρεψε με το παραληφθέν πολεμικό πλοίο στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας ο αξιωματικός, σχεδόν ταυτόχρονα γύρισε αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Βαρδής και Μαριάννα Βαρδινογιάννη στον γάμο τους το 1961

Το ίδιο «πήγαινε-έλα» επαναλήφθηκε, όταν ο ένστολος αξιωματικός του Ναυτικού μετατέθηκε προσωρινά για μετεκπαίδευση στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ της Αγγλίας. Πήγε μαζί του. Εκεί επιχείρησε να διδαχτεί Ιστορία της Τέχνης, που τόσο λάτρευε από παιδί.



Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1961, με κουμπάρο στη γαμήλια τελετή τον Χρήστο Λαμπράκη, συνομήλικο και γνωστό του Βαρδή από την κοινή στρατιωτική τους θητεία. Το ζευγάρι εγκαινίασε τη νέα του κοινή ζωή στο «προικώο» της Μαριάννας στην οδό Πιπίνου, στο ύψος της Πατησίων, στην Κυψέλη. Αυτό το διαμέρισμα θα αποδεικνυόταν καλότυχο. Εκεί έφεραν στον κόσμο τα τρία τους πρώτα παιδιά, πριν μετακομίσουν.



Το πρώτο σπίτι, που στέγασε τα αρχικά οικογενειακά όνειρά τους, προσημειώθηκε για το δάνειο που πήρε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ώστε να ξεκινήσει με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Νίκο, την πρώτη τους επιχειρηματική απόπειρα: Τον σταθμό ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων στους Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Όμιλος Βαρδινογιάννη

Από το 1972 ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ανέλαβε επιτυχώς τις τύχες ενός από τα μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, έχοντας δημιουργήσει ένα διεθνές φάσμα δραστηριοτήτων από τον πετρελαϊκό, τον εφοπλιστικό, τον τραπεζικό και τον ξενοδοχειακό χώρο καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι σημαντικότερες εξ αυτών Motor Oil, Optima bank, Vegas Oil and Gas (Αίγυπτος), Avin Oil, Τράπεζα Πειραιώς, ANEK Lines, Ελλάκτωρ, Star Channel, Alpha TV, NJV Athens Plaza, AVE Group of Companies, Odeon, κ.ά. Ναυαρχίδα του ομίλου θεωρείται η μονάδα των διυλιστηρίων της Motor Oil Ελλάς.

Απόπειρα δολοφονίας

Τον Νοέμβριο του 1990 πραγματοποιήθηκε επίθεση με τρεις ρουκέτες εις βάρος του, από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Οι ρουκέτες βρήκαν στόχο το αυτοκίνητο που επέβαινε, όμως ο Βαρδινογιάννης σώθηκε χάρη στην πολύ ισχυρή θωράκιση του οχήματος. Ο ίδιος, σε συνομιλία που είχε αμέσως μετά με τον στενό φίλο του Αντώνη Λιβάνη (τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου) δήλωσε με παροιμιώδη ψυχραιμία και λεπτό χιούμορ: «σούταρε πέναλτι ο Σαραβάκος και βρήκε το δοκάρι...».

Φιλία με την οικογένεια Κένεντι

Ο Βαρδινογιάννης και η σύζυγός του, Μαριάννα, υπήρξε μεταξύ των ιδρυτών του συμβουλίου ηγετών του Ρόμπερτ Κένεντι μαζί με τον Μπιλ Κλίντον και άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Ο γάμος της Ρόρι Κένεντι, κόρης του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι με τον Μαρκ Μπέιλι, γιορτάστηκε στην έπαυλη του Βαρδινογιάννη στην Εκάλη. Ακόμη και ο γάμος της μεγαλύτερης αδερφής της Ρόρι, Κόρτνεϊ Κένεντι με τον Ιρλανδό Πολ Χιλλ το 1993 γιορτάστηκε στο γιοτ Varmar του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Πηγή: skai.gr

