Ξεκινάει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου το Καρναβάλι της Πάτρας

Η ώρα της χαράς και του αισιόδοξου μηνύματος που εκπέμπει διαχρονικά το πατρινό καρναβάλι πλησιάζει, αφού το Σάββατο 20 Ιανουαρίου ξεκινάει η μεγάλη γιορτή, με την τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου.

Μάλιστα, η μεγάλη γιορτή της Πάτρας υπόσχεται να προσφέρει πλήθος συγκινήσεων και πολλές δόσεις χαράς στη μεγαλύτερη καρναβαλική περίοδο εδώ και πολλά χρόνια, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου.

Φετινό θέμα του πατρινού καρναβαλιού, όπως ανακοινώθηκε από την «κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας», (ΚΕΔΗΠ), είναι «Τι κι αν μας "μπριζώνουν"; Τα όνειρά μας συνεχίζουν να μας ψηλώνουν. Be Unplugged! λοιπόν».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου «το καρναβάλι, είναι διαχρονικά μια γιορτή χαράς και δημιουργίας, μια γιορτή αναγέννησης της ελπίδας και της αισιοδοξίας».

«Ως τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε και φέτος», συνέχισε, «χωρίς να ξεχνάμε στιγμή ότι οι εκδηλώσεις μας διεξάγονται σε συνθήκες πολέμου, σε ένα πολύ δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον». Παράλληλα, τόνισε ότι «και φέτος, θα χαρούμε, θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και θα πάρουμε θάρρος για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, να τη χαιρόμαστε και να αγωνιζόμαστε να τη βελτιώσουμε».

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από αύριο, αφού θα βγει στους δρόμους της Πάτρας η τελάλισσα, Μαρία Αγουρίδη, μαζί με το μουσικό άρμα, για να μεταφέρει στην πόλη το ελπιδοφόρο μήνυμα της έναρξης.

Το πρωί του Σαββάτου θα παραδοθεί στο δήμαρχο το λάβαρο του πατρινού καρναβαλιού, αφού θα έχει προηγηθεί η πομπή, στην οποία θα συμμετέχουν το συγκρότημα κρουστών «Ritmo Loco Street Band», οι «X-Saltibagos», τα καρναβαλικά ποδήλατα , η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, Ήρα Κουρή και τα μέλη του Δ.Σ., η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Γεωργία Σακκά, μέλη της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, εθελοντών, η τελάλισσα Μαρία Αγουρίδη με το μουσικό άρμα και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και καρναβαλιστές.

Την εκδήλωση θα σφραγίζει το καθιερωμένο έθιμο του σοκολατοπόλεμου από τον δήμαρχο, την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ και τους εκπροσώπους των συλλόγων των σοκολατοριχτών, «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοπαίχτες» να προσφέρουν τη δική τους γλυκιά πινελιά με τις σοκολατορίψεις τους από το μπαλκόνι του Δημαρχείου.

Στις 6:00 το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει πάρτι στην πλατεία Γεωργίου, ενώ δύο ώρες αργότερα, στις 8:00 το βράδυ, ο θίασος θεατρικού δρώμενου (θέατρο δρόμου Helix) με την Baroque παρέλαση θα αναχωρήσει από το Δημαρχείο. Η Baroque παρέλαση, σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, «είναι μια δράση με τη μορφή νυχτερινής παρέλασης, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επικοινωνιακή και ταιριαστή με το πνεύμα της καρναβαλικής γιορτής».

Σε αυτή θα συμμετέχουν δέκα ηθοποιοί και τρεις μουσικοί με κρουστά. Επίσης, ψηλά ξυλοπόδαρα με αναρτήσεις, τεράστιες φούστες και εντυπωσιακά κοστούμια διαφορετικών χρωμάτων, ακροβάτες, ζογκλέρ με φωτιές, και Αρλεκίνοι θα συνθέτουν μια ξεχωριστή εικόνα.

Στις 9:00 ο Δήμαρχος Πατρέων θα κηρύξει και επίσημα την τελετή έναρξης και θα ακολουθήσει το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου. Ακόμη η τελετή έναρξης θα περιλαμβάνει μία δίωρη συναυλία με την Πέννυ Μπαλτατζή, ενώ παρουσιαστές της τελετής έναρξης θα είναι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, Βάσω Καλοκαιρινού και Αλέξανδρος Μπίστας.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, «από την τελετή έναρξης δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό παιχνίδι του ‘Κρυμμένου Θησαυρού' που φέτος συμπληρώνει 59 χρόνια ζωής, ενώ στις οθόνες θα προβάλλονται γραφικά βίντεο με αρχειακό υλικό από στιγμές του πατρινού καρναβαλιού από το αρχείο της ΚΕΔΗΠ».

