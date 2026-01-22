Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την απόφαση Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ για τη διαμόρφωση του πλαισίου μιας μελλοντικής συμφωνίας για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 588,64 μονάδων (+1,21%), στις 49.077,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 270,50 μονάδων (+1,18%), στις 23.224,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 78,76 μονάδων (+1,16%), στις 6.875,62 μονάδες.

