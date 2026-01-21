Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στον δήμο Αγίου Δημήτριου, στην Αθήνα καθώς, λόγω της κακοκαιρίας και της συνεχούς βροχόπτωσης κινδύνεψαν σπίτια στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Με παρέμβαση της αστυνομίας, σύμφωνα με το notia.gr, εκκενώθηκαν 5 σπίτια κοντά στο ρέμα (στις οδούς Βαλτετσίου και Τεπελενίου), τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε ένα από αυτά τα σπίτια, το οποίο είναι ουσιαστικά χτισμένο πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση πέντε μέτρων λόγω της κακοκαιρίας και πλέον είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Με φόντο τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Επιστρατεύτηκαν μέχρι και φουσκωτά

Για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει θέσει σε πλήρη επιφυλακή το τμήμα Διασωστών Ορμητικών Υδάτων της 1ης ΕΜΑΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή με ειδικό εξοπλισμό και φουσκωτά σκάφη, έτοιμο για άμεση παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου έχουν τοποθετήσει σακιά με άμμο και χαλίκι σε διάφορα σημεία.

