Ορκίστηκε εκ νέου περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ορκίστηκε εκ νέου ο Απόστολος Τζιτζικώστας και μαζί με αυτόν ορκίστηκαν και οι 61 σύμβουλοι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι όπως προέκυψαν μετά την κάλπη της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στο Φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Κατά την ομιλία του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή ημέρα, καθώς, όπως είπε, σήμερα υπογράφετε ένα συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύεται έτσι ώστε τα συμφέροντα του τόπου να μπουν πάνω και πρώτα απ’ όλα.

Ο ίδιος σημείωσε: “Είναι απόλυτη και ξεκάθαρη δέσμευσή μου, ότι θα είμαι Περιφερειάρχης όλων των Μακεδόνων. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Με ενότητα, συνεργασία και συνέπεια“.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι παρά τις όποιες διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν θα προτάσσεται η ενότητα και το καλό του τόπου. “Η σημερινή ορκωμοσία σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα που έχει κάθε νέα θητεία. Εμπεριέχει την άρρηκτη συνέχεια της περιφερειακής μας διοίκησης. Γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Γιατί έχουμε διανύσει πολύ και μεγάλο δρόμο“, υποστήριξε.

