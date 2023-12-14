«Πρεμιέρα» κάνει αύριο το «καλάθι του 'Αη Βασίλη» στα καταστήματα παιχνιδιών.

Αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των γιορτών. Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώλησης το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αποστέλλεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και θα ελέγχεται για να διαπιστωθεί αν τηρείται ο νόμος περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Οι κατηγορίες, όπως ίσχυαν πέρυσι, είναι οι εξής:

* Επιτραπέζια / Παζλ

* Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

* Βρεφικά παιχνίδια

* Φιγούρες δράσης

* Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

* Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

* Ηλεκτρονικά παιχνίδια

* Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

* Λούτρινα

* Μουσικά παιχνίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.