Φωταγωγήθηκε ο Πύργος του Πειραιά για τα Χριστούγεννα

Τα γιορτινά του φόρεσε και φέτος ο Πύργος του Πειραιά καθώς φωταγωγήθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στον 3ο όροφο του εμβληματικού κτηρίου της πόλης. Ο Πύργος φωταγωγείται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του δήμου Πειραιά.

Ο φωτεινός Πύργος του Πειραιά θα λάμπει κάθε βράδυ έως τις 6 Ιανουαρίου 2024.

Λίγο πριν τη φωταγώγηση, που αποτυπώθηκε σε βίντεο από το www.pireaspiraeus.com, προηγήθηκε ξενάγηση στους δημοσιογράφους, αλλά και σε δημοτικούς συμβούλους και φορείς της πόλης.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του είπε πως η φετινή φωταγώγηση διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς αυτή γινόταν από το λιμάνι αφού ο Πύργος ανακατασκευαζόταν. «Τώρα ο Πύργος είναι σχεδόν έτοιμος. Βρισκόμαστε στο μπαλκόνι του Πύργου, στο μπαλκόνι θα έλεγα του Πειραιά για να δούμε τη μοναδική φωταγώγηση».

Ο κ. Μώραλης μίλησε για την ανακατασκευή του Πύργου και πόσο σημαντικό έργο είναι για όλους τους Πειραιώτες: «Όλοι εντυπωσιαζόμαστε με την ταχύτητα που έγινε το κτήριο αυτό και με την ποιότητα της κατασκευής του. Είναι και μια απόδειξη ότι, όταν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και καλές συνεργασίες, και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Γιατί αυτό το κτήριο φάνταζε αδύνατο να λειτουργήσει για την πόλη του Πειραιά. Ήταν μια αναμονή πολλών ετών, περίπου 45, και η αγωνία των Πειραιωτών είναι πολύ μεγάλη, γιατί θέλουν να τελειώσει, να μπουν και να το δουν. Να ανέβουν στους ορόφους, να πάνε στα καταστήματα, να έρθουν εδώ που βρισκόμαστε».

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Πειραιά «ο Πύργος θα στεγάσει σημαντικές επιχειρήσεις οι οποίες θα δώσουν μια υπεραξία στην πόλη μας και μια αναπτυξιακή δυναμική, όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι άλλωστε το δεύτερο υψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα μετά τον Πύργο των Αθηνών και είναι το πρώτο κτήριο που βλέπουν οι άνθρωποι, είτε φεύγουν, είτε έρχονται στη χώρα μας από το κεντρικό λιμάνι της χώρας. Παράλληλα είναι ένα περιβαλλοντικά σύγχρονο κτήριο, ένα κτήριο που αποφέρει και έσοδα στον δήμο Πειραιά περίπου 1,2 εκατομμύρια τον χρόνο, πολύ σημαντική ενίσχυση για τον δήμο μας - και αυτά βέβαια θα κατευθυνθούν σε έργα ανάπλασης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Κλείνουν εκκρεμότητες σιγά σιγά στον Πειραιά, γι' αυτό κάθε χρόνο εμφανίζομαι αισιόδοξος για την πορεία της πόλης μας».

Στην ομιλία της, η CEO της Dimand, Όλγα Ίτσιου, μίλησε για τις προκλήσεις και τις συνεργασίες που υπήρξαν για να ολοκληρωθεί το έργο: «Ο δήμος, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μπορεί εμείς οι επενδυτές, η κατασκευαστική εταιρία, οι ελεγκτές να καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό, αλλά εάν δεν είχε πάρει την απόφαση ο δήμος να βγάλει τον διαγωνισμό μετά από 44 χρόνια για να αξιοποιήσει αυτό το ακίνητο, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ. 'Αρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτή η αρχή πήρε αυτή την απόφαση. Σαφώς θα έχει να λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό ετήσιο μίσθωμα, δημοτικά τέλη, αλλά επίσης θα αποτελέσει και έναν πόλο έλξης, όχι μόνο εργαζομένων, που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν εδώ, περίπου 2.000 με 2.500 άνθρωποι θα δουλεύουν, αλλά και ανθρώπων που θα επισκέπτονται τις εμπορικές χρήσεις που θα βρίσκονται στο κτίριο και το μεγάλο FNB χώρο, που θα είναι στο τρίτο επίπεδο. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 1η Μαρτίου 2024». Είναι χαρακτηριστικό πως ο φωτισμός του πύργου θα έχει τόσο μικρή κατανάλωση όταν είναι ντιμαρισμένος, που θα έχει την κατανάλωση ενός οικιακού κλιματιστικού, κατέληξε η κα Ίτσιου.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Καραγιάννης, διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Prodea, μίλησε ανάμεσα σε άλλα, για την σημειολογία του Πύργου, για τους πολίτες της πόλης και κατ΄επέκταση, για όλους όσοι περνούν από την πόλη: «Συμμετέχουμε στον πρώτο πράσινο πύργο στην Ελλάδα, που είναι και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα όραμα που ξεκίνησε από τις εταιρίες, αλλά υιοθετήθηκε και από τον δήμαρχο κ. Μώραλη, αφού είναι ένα έργο για τους Πειραιώτες πάνω από όλα και πρώτα από όλα, αλλά και κατ' επέκταση για όλο τον κόσμο, αφού όπως είπε ο δήμαρχος, περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι από αυτό το λιμάνι. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι έγινε με τη συνεργασία Ελλήνων. Έγινε από Έλληνες μελετητές, από ελληνικές κατασκευαστικές, φάνηκε πόσα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε. Για εμάς είναι ένας συμβολισμός. Είναι ένα πύργος που ξεκίνησε σε μια άλλη εποχή, από μια άλλη γενιά, σε μια άλλη Ελλάδα. 'Αρα έχει το συμβολισμό και της συνέχειας, αλλά και της βελτίωσης. Είναι ένα έργο που έγινε με ποιότητα και γούστο, χωρίς υπερβολές»

