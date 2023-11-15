Στη σύλληψη 4 ατόμων - τριών ημεδαπών ηλικίας 51, 34, 32, καθώς και μιας 36χρονης αλλοδαπής – προχώρησαν χθες οι λιμενικοί της Θάσου για παράνομη αλιεία ολοθούριων ή «αγγουριών της θάλασσας» όπως είναι γνωστά.

Συγκεκριμένα, οι 4 συνελήφθησαν μέσα στο σκάφος στο λιμάνι του νησιού, να έχουν αλιεύσει με καταδυτικές στολές/συσκευές και να μεταφέρουν παράνομα άνω του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων αλιευμάτων "HOLOTHURIA SPP".

Ειδικότερα, είχαν αλιεύσει 1680 τεμάχια αντί του επιτρεπτού των 400 ανά ημέρα και ανά σκάφος.

Επίσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπολειπόμενου μεγέθους ολοθούριων, κάτω από το επιτρεπτό όριο των 180 γραμμαρίων.

Τα ολοθούρια αποτελούν εκλεκτό έδεσμα στις ασιατικές χώρες, ιδίως στην Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Κορέα αλλά και τη Νορβηγία.

Σε χώρες, όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία χρησιμοποιούνται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Από αυτά φτιάχνουν επίσης λάδια, κρέμες και καλλυντικά.

Πιστεύεται μάλιστα ότι τα ζώα περιέχουν όλα τα λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα στην επανόρθωση των ιστών.

Από τη Λιμενική Αρχή της Θάσου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός, ενώ τα αλιεύματα επιστράφηκαν στη θάλασσα καθώς ήταν ζωντανά.





Πηγή: skai.gr

