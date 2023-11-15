Πρόστιμο συνολικού ύψους 1.672.000 ευρώ σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023, σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:

Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία «Johnson & Johnson ΕΛΛΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Πρόστιμο 672.000 ευρώ στην εταιρεία «COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Είναι πλέον σαφέστατο προς όλες τις πλευρές ότι οποιαδήποτε παράβαση δεν γίνεται ανεκτή. Οι έλεγχοι των υπηρεσιών μας είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και σε όλες τις περιπτώσεις, όπου διαπιστώνονται παρανομίες, επιβάλλονται πρόστιμα. Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να χτυπήσει την αισχροκέρδεια στη ρίζα της και να ενισχύσει με όλους τους δυνατούς τρόπους τη λειτουργία της αγοράς και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και όλων των συμπολιτών μας.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και για το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας είναι ύψιστης προτεραιότητας».

Πηγή: skai.gr

