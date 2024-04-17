Της Ιωάννας Μάνδρου

Την έλλειψη αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση αιτημάτων για συνταξιοδοτικές περικοπές, υποστήριξε κατά τη σημερινή συζήτηση της υπόθεσης η εισηγήτρια του ανωτάτου αυτού δικαστηρίου, σύμβουλος Επικρατείας Ειρήνη Σταυρουλάκη.

Σε περίπτωση, κάτι που εκτιμάται ως εξαιρετικά πιθανόν, γίνει δεκτή η εισήγηση της, που αναφέρεται καθαρά σε ουσιαστικά νομικά θέματα, τότε απόφαση δεν θα εκδοθεί για την ουσία των συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Με άλλα λόγια, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο που συνεδρίασε, θα κρίνει εαυτόν αναρμόδιο με αποτέλεσμα τα αιτήματα συνταξιούχων για περικοπές σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας για μόνον έντεκα μήνες (Ιούνιος 2015 Μάιος 2016) να μην ικανοποιηθούν.

Άλλωστε η δίκη στο ΑΕΔ, Ανώτατο Δικαστήριο που προβλέπεται από το σύνταγμα, όταν υπάρχουν, για το ίδιο θέμα, αντίθετες αποφάσεις από ανώτατα δικαστήρια, για να εκδόσει απόφαση η βασική προϋπόθεση είναι πράγματι οι κρινόμενες αποφάσεις να είναι αντιφατικές. Δηλαδή, άλλα να κρίνει η μία και άλλα η άλλη.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση που έφθασε στο ΑΕΔ, πρόεδρος ήταν η πρόεδρος του ΣτΕ Ευαγγελία Νίκα, αφορούσε σε αποφάσεις από τη μια του Συμβουλίου της Επικρατείας και από την άλλη του Αρείου Πάγου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πλαίσιο αποφάσεων της Ολομελείας του για τον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου, έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές σε δώρα (Χριστούγεννα, Πάσχα και αδείας)για τις κύριες συντάξεις μόνον για τους έντεκα μήνες. Δηλαδή από τον Ιούνιο του 2015 ως τον Μάιο του 2016.

Και εξ αυτού με την απόφαση του υποχρέωσε το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, να πληρώσει αυτά τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτή μόνον την χρονική περίοδο.

Από την άλλη ο Άρειος Πάγος έκρινε, ότι είναι συνταγματικές οι περικοπές στον ιδιωτικό τομέα για δώρα και επιδόματα αλλά επί των επικουρικών συντάξεων για λόγους που αφορούσαν, όπως έκρινε μέτρα γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Ως εκ τούτου η εισήγηση στο ΑΕΔ στηρίχθηκε στην ουσία του θέματος. Αν δηλαδή αυτές οι αποφάσεις είναι πράγματι αντίθετες, δηλαδή άλλα κρίνει η μία και άλλα η άλλη.

Έτσι με σειρά επιχειρημάτων και λεπτομερή ανάλυση των αποφάσεων αυτών η εισηγήτρια στη δίκη οδηγήθηκε στο συμπέρασμα- πρόταση, ότι το ΑΕΔ ότι δεν είναι αρμόδιο και να μην εκδόσει απόφαση οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος, άρα να μην πάρει καμία θέση, διότι δεν έχει αρμοδιότητα, επί των αιτημάτων για τις συνταξιοδοτικές περικοπές.

Η απόφαση του ΑΕΔ, να διευκρινιστεί δεν υπόκειται σε καμία ανατροπή ούτε η όποια υπόθεση που φθάνει σε αυτό ξαναδικάζεται.

Να σημειωθεί επίσης ότι ακόμα και στην περίπτωση που η εισήγηση δεν γίνει δεκτή, δεν υπάρχουν πραγματικά σενάρια δικαίωσης του συνόλου των συνταξιούχων, καθώς κάτι τέτοιο δεν κρίνεται στη συγκεκριμένη δίκη, ούτε βέβαια τίθεται θέμα η απόφαση του ΑΕΔ να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες.



