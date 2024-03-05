Με έδρα τη μικρή πόλη Hessisch Lichtenau, η εταιρεία Your Mellon προσφέρει σε Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε γερμανικές εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε εκδήλωσή της στη Θεσσαλονίκη, πλήθος οδηγών αναζήτησε μία νέα εργασιακή προοπτική.

Για ένα καλύτερο μέλλον

«Είμαστε το Tinder της εργασίας. Ο υποψήφιος εργαζόμενος υποβάλλει το βιογραφικό του δωρεάν στην πλατφόρμα μας κι εμείς αναζητούμε μια πιθανή εργασία για αυτόν. Προσφέρουμε, σε συνεργασία με τους πελάτες μας εργοδότες, ένα πακέτο: δωρεάν στέγαση για τρεις έως έξι μήνες, μαθήματα γερμανικών μέχρι ένα ικανοποιητικό επίπεδο έως έναν χρόνο, ασφάλιση υγείας», αναφέρει o Δημήτρης Καλαϊτζίδης, διευθυντής της Your Mellon.

Τα έξοδα πληρώνονται από τους εργοδότες και ο εργαζόμενος δεν επιβαρύνεται με τίποτα. «Oi δημογραφικές εξελίξεις στη Γερμανία, αλλά και οι επιλογές της generation Z στην εργασία προκαλούν μεγάλη έλλειψη στον τομέα των οδηγών. Αυτό θα συνεχιστεί», επισημαίνει. Η αύξηση των ωρομισθίων στους οδηγούς λεωφορείων θα προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους. «Πολλές οικογένειες ήρθαν και το 90% έχει μείνει. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους σε απελπισία και είμαι πολύ χαρούμενος που τους δώσαμε έναν νέο δρόμο στη ζωή τους», λέει ο Καλαϊτζίδης.

Μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης - Εικόνα: Diogenis Dimitrakopoulos/DW

H ζήτηση για οδηγούς θα διατηρηθεί

Γιατί όμως υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για οδηγούς στη Γερμανία; «Η γενιά των baby boomers βγαίνει στη σύνταξη και το επαγγελματικό προφίλ του οδηγού δεν έχει τόση κοινωνική αναγνώριση στη Γερμανία. Ακόμη, οι απολαβές μειώθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια. Τελευταία παρατηρείται μια μισθολογική αύξηση, που κάνει το επάγγελμα του οδηγού ελκυστικότερο», λέει ο Τόμας Ντότμαν, διευθύνων σύμβουλος της Rhein-Bus Verkehrsbetrieb GmbH Ντύσσελντορφ, του ομίλου Transdev.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας μέσος μισθός οδηγού λεωφορείου ανέρχεται στα 3500 ευρώ μεικτά, αναλόγως και των ωρών εργασίας, και αναμένεται να αυξηθεί. Το δίπλωμα μπορεί να αποκτηθεί σε 4-6 εβδομάδες. «Έτσι, χωρίς υψηλή εξειδίκευση, μπορείς να αποκτήσεις ένα αξιόλογο εισόδημα γρήγορα. Με ένα δίπλωμα οδηγού λεωφορείου δύσκολα θα μείνεις άνεργος στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο και πολλοί είναι έτοιμοι να αφήσουν την πατρίδα τους για αρκετό καιρό, από νέους ανθρώπους άγαμους στην ηλικία των 20 ετών, έως οικογενειάρχες με παιδιά, στην ηλικία των 50. «Κάθε εργαζόμενος είναι σημαντικός και δεν είναι ακόμα ένας αριθμός. Οι περισσότεροι προσαρμόζονται εύκολα γιατί είναι συνειδητοποιημένοι και βρίσκουν την εργασιακή καθημερινότητα που αναζητούν. Όσο για τη ζήτηση για οδηγούς, τα επόμενα 10-20 χρόνια θα συνεχιστεί, εξαιτίας των αναγκών στη Γερμανία», τονίζει ο κ. Ντότμαν.

Στα 34 ο Ιωάννης Αγγελάκης ήρθε στη Γερμανία, από τις Σέρρες - Εικόνα: Diogenis Dimitrakopoulos/DW

Μια νέα αρχή ως οδηγοί στη Γερμανία

«Έφτασα στο αμήν στην Ελλάδα και η δουλειά ως οδηγός στη Γερμανία ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα», λέει, μιλώντας στην Deutsche Welle, o Χρήστος Παπαγεωργίου, οδηγός αστικού λεωφορείου στο Ντύσσελντορφ, στην εταιρεία Rhein-Bus του ομίλου Transdev. Την ίδια απόφαση πήρε και η σύζυγός του, που δεν είχε κάποια σχέση με το επάγγελμα. Έβγαλε δίπλωμα οδηγού λεωφορείου κι εργάζεται στην ίδια εταιρεία ως οδηγός. «Έψαχνα τη βεβαιότητα στην εργασία. Η σύμβαση μου στις αστικές συγκοινωνίες στην Κομοτηνή ανανεωνόταν κάθε τρεις μήνες. Στη Γερμανία μετά από ένα χρόνο εργασίας, έχω σύμβαση αορίστου χρόνου. Κάναμε ένα σπίτι από το μηδέν, ξεκίνησα να αποταμιεύω κι έχω την άνεση να σπουδάσω τα παιδιά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσο για την καθημερινότητα στους δρόμους σε σχέση με την Ελλάδα; «Είναι η μέρα με τη νύχτα στον δρόμο, λόγω οδηγικής παιδείας και συμπεριφοράς απέναντι στα λεωφορεία. Υπάρχει σεβασμός, τήρηση λεωφορειολωρίδων και τρόποι διευκόλυνσης του οδηγού», τονίζει ο Έλληνας οδηγός που μοιράστηκε την εμπειρία του στην εκδήλωση της Your Mellon με υποψήφιους οδηγούς.

«Έφυγα προκειμένου να διατηρήσω το βιοτικό μου επίπεδο. Διατηρούσα ένα mini market στις Σέρρες, που ναι μεν πήγαινε καλά, αλλά η κερδοφορία ολοένα και μειωνόταν, λόγω της μεγάλης φορολογίας. Το καθημερινό άγχος ήταν μεγάλο, αλλά με ενοχλούσε κοινωνικά και η αυξανόμενη αδιαφορία των ανθρώπων», τονίζει ο Ιωάννης Αγγελάκης, οδηγός λεωφορείου στις αστικές συγκοινωνίες του Neustadt an der Weinstraße, στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο. Μετανάστευσε στα 34 με δύο παιδιά και ξεκίνησε μια νέα ζωή, χωρίς να έχει προηγουμένως σχέση με το επάγγελμα. «Με βοήθησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να ξέρεις γερμανικά και ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για οδηγούς λεωφορείων. Επίσης, οι Γερμανοί δεν επιλέγουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και η έκδοση διπλώματος οδήγησης στην Ελλάδα είναι πολύ πιο οικονομική από ό,τι στη Γερμανία», επισημαίνει.

Ο ίδιος εντοπίζει τη διαφορά στις μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στον στόλο των λεωφορείων, αλλά και στο ότι ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μέρος των μετακινήσεων δίπλα στον δημόσιο, κυρίως στα περιφερειακά δρομολόγια. «Δεν είναι παράδεισος. Πρέπει να προσέχεις πολύ τους ηλικιωμένους οδηγούς και τον μεγάλο αριθμό ποδηλατών και να έχεις μπόλικη υπομονή. Και σίγουρα δεν χρησιμοποιείς την κόρνα με την ίδια συχνότητα, όπως στην Ελλάδα», λέει χαρακτηριστικά.

Η Ιφιγένεια Χασογλάνη, με μικρή εμπειρία ως οδηγός λεωφορείου σε έναν δήμο της Θεσσαλονίκης, αναζήτησε και εκείνη τον δρόμο για εργασιακή σταθερότητα και αναγνώριση στον επαγγελματικό τομέα στην εκδήλωση της Your Mellon. «Η βοήθεια στην εύρεση καταλύματος, αλλά και η προσοχή στις εξατομικευμένες ανάγκες του εργαζόμενου με εντυπωσίασαν. Έχω την πρόταση για εργασία. Είναι πλέον στο δικό μου χέρι να πάρω την τελική απόφαση να φύγω από την Ελλάδα, να βρω ένα σταθερό έδαφος να χτίσω τη ζωή μου ως οδηγός λεωφορείου στη Γερμανία», λέει.

Πηγή: DW - Διογένης Δημητρακόπουλος

