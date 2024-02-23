Γερμανία: Απεργίες στα ΜΜΜ για την επόμενη εβδομάδα αποφάσισε η Ver.di

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τραμ) εξήγγειλε η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di για την επόμενη εβδομάδα. Στο πλευρό της συντονίζεται τώρα και η οργάνωση «Παρασκευές για το Μέλλον».

Σύμφωνα με το συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί 90.000 εργαζόμενους του κλάδου, οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν διαφορετικές ημέρες σε κάθε κρατίδιο, με αποκορύφωμα την 1η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία και οι «Παρασκευές για το Μέλλον» προγραμματίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

«Το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι στις 2 Φεβρουαρίου (σ.σ.: ημέρα της προηγούμενης απεργίας στα τοπικά ΜΜΜ) προφανώς δεν έγινε επαρκώς κατανοητό και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στα κρατίδια παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ver.di Κριστίνε Μπέλε και τόνισε ότι, «προκειμένου να υπάρξει κάποια κίνηση στις διαπραγματεύσεις, είναι τώρα αναγκαίο να ασκηθεί εκ νέου πίεση στους εργοδότες». Σύμφωνα με την ίδια, στην προηγούμενη κινητοποίηση συμμετείχαν οι εργαζόμενοι σε 80 πόλεις και 40 περιφέρειες. Το μόνο κρατίδιο όπου δεν προγραμματίζονται απεργιακές κινητοποιήσεις είναι η Βαυαρία, όπου οι συμβάσεις είναι ακόμη σε ισχύ.

Μεταξύ των διεκδικήσεων των εργαζομένων είναι ο περιορισμός των ωρών εργασίας χωρίς οικονομικές απώλειες, τα μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυλας μεταξύ βαρδιών και οι περισσότερες ημέρες διακοπών με αύξηση του επιδόματος αδείας. Η Ver.di εξηγεί ότι επιδιώκει οι θέσεις εργασίας στα ΜΜΜ να καταστούν πιο ελκυστικές, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Έως το 2030 θα πρέπει να έχουν προσληφθεί 110.000 νέοι υπάλληλοι, προκειμένου να είναι επιτυχής η μετάβαση στις νέου τύπου μεταφορές, εκτιμά το συνδικάτο.

Προς απεργία και οι αεροσυνοδοί

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προσανατολίζεται και ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Συνοδών Πτήσεων (UFO), κηρύσσοντας αποτυχημένες τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με την Lufthansa. Το σωματείο, το οποίο εκπροσωπεί 18.000 εργαζόμενους καμπίνας, κάλεσε τα μέλη του να ψηφίσουν σχετικά με απεργιακές κινητοποιήσεις. «Δεν μας αρέσει να ακολουθούμε τον δρόμο της κλιμάκωσης, αλλά δεν έχουμε άλλη εναλλακτική, εφόσον η Lufthansa δεν ανταποκρίνεται στις νόμιμες απαιτήσεις μας», δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου, Γιοάχιμ Βάσκες Μπούργκερ, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι εργαζόμενοι του κλάδου δέχθηκαν σημαντικές παραχωρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τις θέσεις τους.

Ο κ. Βάσκες Μπούργκερ προειδοποίησε ακόμη για «καλοκαίρι χάους» και επέρριψε την ευθύνη στην Lufthansa, κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή σχεδιασμό» και «δραματική έλλειψη προσωπικού». Τις τελευταίες εβδομάδες η Ver.di έχει ήδη προκηρύξει δύο απεργίες του προσωπικού εδάφους των αεροδρομίων, οδηγώντας σε ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις να παραμένουν και εκεί χωρίς αποτέλεσμα.

