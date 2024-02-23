Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 42χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό τη σύζυγό του

Ο άνδρας τραυμάτισε στον λαιμό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ - Ο 42χρονος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται

περιπολικό

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 42χρονου άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την 39χρονη σύζυγό του στον λαιμό, διενεργεί η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί στην οδό Λέκκα, μεταξύ Ευόσμου και Ωραιοκάστρου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας τραυμάτισε στον λαιμό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο 42χρονος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται.

