Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 42χρονου άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την 39χρονη σύζυγό του στον λαιμό, διενεργεί η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί στην οδό Λέκκα, μεταξύ Ευόσμου και Ωραιοκάστρου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας τραυμάτισε στον λαιμό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο 42χρονος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.