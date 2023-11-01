Γέφυρα ζωής για 3χρονο αγοράκι στη Θεσσαλονίκη

Γέφυρα ζωής στήθηκε το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για ένα 3χρονο αγοράκι από τη Λάρισα, το οποίο χρειάστηκε να εισαχθεί για άμεση νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παίδων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Τροχαίας και μοτοσυκλετιστές των ομάδων Ζ και ΔΙΑΣ, κινητοποιήθηκαν άμεσα και συντονισμένα για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του ασθενοφόρου που μετέφερε το παιδί, από τα διόδια Μαλγάρων στις 18.57’ για να το συνοδεύσουν ως το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο έφτασαν στις 19.16’.

Το 3χρονο αγοράκι είχε χειρουργηθεί στο κεφάλι σε νοσοκομείο των Αθηνών. Υπήρξαν όμως επιπλοκές και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Η εισαγωγή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά κρίθηκε από τους γιατρούς απαραίτητη και η μεταφορά του ήταν επείγουσα από το νοσοκομείο της Λάρισας στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.