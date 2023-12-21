Τηλεφωνική επικοινωνία Αρχηγών ΓΕΕΘΑ Ελλάδας - ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογο του πτέραρχο Charles Q. Brown Jr είχε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
«Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και συζητήσαμε για:
- Τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις,
- Τη διαμορφωθείσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή & στην Ερυθρά Θάλασσα,
- Τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, για την σταθερότητα της περιοχής» έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
