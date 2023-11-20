Ένας 67χρονος συνελήφθη στους Γαργαλιάνους κατηγορούμενος ότι πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αδέσποτο σκύλο το οποίο και τραυμάτισε.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής όταν πολίτες ενημέρωσαν τις αρχές ότι ακούστηκε πυροβολισμός και υπήρχε ένα σκύλο τραυματισμένο σε γειτονιά της πόλης.

Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σκάγια το σώμα του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Γαργαλιάνων συνέλαβαν ένα 67χρονο ο οποίος κατηγορείται για τον τραυματισμό του σκύλου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το συγκεκριμένο αδίκημα σύμφωνα με το νόμο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως και για τη χρήση του όπλου, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για το τραυματισμό του σκύλου, παράλληλα του επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.600 ευρώ σύμφωνα με τον ίδιο νόμο για σκύλο που είχε στην ιδιοκτησία του και δεν τηρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίσης συνελήφθη η σύζυγος του 67χρόνου, καθώς το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε (ένα δίκανο) ανήκε σε αυτή και δεν είχε ανανεώσει την άδεια οπλοκατοχής του. Και αυτή με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

