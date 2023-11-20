Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023, το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ειδικότητα «μαγειρική τέχνη-ζαχαροπλαστική» στο κατάστημα κράτησης Τρικάλων.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 350 ωρών, απευθύνεται σε 15 κρατούμενους και έχει ως στόχο, με την ολοκλήρωσή του, να είναι ικανοί να εκτελούν επαρκώς τις απαραίτητες διεργασίες για την προετοιμασία και παρασκευή γευμάτων και γλυκισμάτων σε εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, να αξιοποιούν σωστά τον διαθέσιμο εξοπλισμό της κουζίνας, να διασφαλίζουν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και να εντάσσονται πιο εύκολα στην αγορά εργασίας, μετά την αποφυλάκισή τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Λάρισας της ΔΥΠΑ, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Κ. της ΔΥΠΑ στοχεύουν στην αποτελεσματική σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο ξεκίνημά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.