Σε τραγωδία μετατράπηκε η εκδρομή παρέας φίλων από την Ηλεία, στην περιοχή του Φενεού κοντά στη λίμνη Δόξα.

Ένας 57χρονοςς από τη Γαστούνη εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα του Σαββάτου μέσα στο αυτοκίνητο του πιθανότατα από αναθυμιάσεις από ένα καμινέτο που είχε ανάψει για να ζεσταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα φίλων από την Αμαλιάδα και τη Γαστούνη, συνήθιζε να κάνει εξορμήσεις σε δύο και τέσσερις τροχούς σε όμορφες περιοχές της Πελοποννήσου και όχι μόνο, μέσα στη φύση. Έτσι οργάνωσαν και αυτή την εκδρομή στη λίμνη Δόξα όπου το βράδυ της περασμένης Παρασκευής κατασκήνωσαν κοντά στη λίμνη σε περιοχή του Φενεού.

Ο 57χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος πατέρας ενός γιου, έπεσε να κοιμηθεί μέσα στο τζιπ του. Λόγω του ψύχους όμως επέλεξε να ανάψει για λίγο ένα καμινέτο υγραερίου. Προφανώς αποκοιμήθηκε και οι αναθυμιάσεις να περιόρισαν το οξυγόνο στην καμπίνα των επιβατών του τζιπ.

Οι φίλοι του τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου χωρίς τις αισθήσεις του, το γκαζάκι είχε σβήσει και ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γκούρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε ως κεραυνός εν αίθρια στη Γαστούνη. Η οικογένεια του βυθίστηκε στο πένθος, ενώ οι φίλοι του και όσοι τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί.

Οι αστυνομικές αρχές στην Κορίνθια έχουν διατάξει την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 57χρονου και έπειτα για γίνει η κηδεία του.

