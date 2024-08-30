Σε ιδιωτικό, πολυτελές κτήμα κοντά στον Αποκόρωνα Χανίων - ανάμεσα σε ελαιώνες, κυπαρίσσια Τοσκάνης και με θέα τα Λευκά Όρη - έγινε χθες το βράδυ το pre wedding (προ γαμήλιο) δείπνο των 130 καλεσμένων του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ, οι οποίοι σήμερα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης και αφοσίωσής στον Βοτανικό Κήπο της Κρήτης.

Οι καλεσμένοι θα αρχίσουν να καταφθάνουν από τις 5 το απόγευμα και μετά την κεντρική «γαμήλια» γιορτή στο αμφιθέατρο του Κήπου, στα Χανιά θα ακολουθήσει μία μικρή δεξίωση με τοπικά εδέσματα στο εστιατόριο του Κήπου.

Θα ακολουθήσει το γαμήλιο πάρτι σε μία ιδιωτική βίλα, στο ακρωτήρι των Χανίων, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Τι έγινε χθες στο δείπνο

Οι καλεσμένοι για το δείπνο έφταναν με μίνι μπας ενώ το ζευγάρι κατέφθασε λίγη ώρα αργότερα με ιδιωτικό αυτοκίνητο, το οποίο μπήκε στον χώρο της δεξίωσης, με σκοπό να αποφύγουν τις κάμερες.

Σύμφωνα με το zarpanews, εξω από την είσοδο του κτήματος υπήρχε αστυνομική παρουσία με ομάδα της ΟΠΚΕ, για τη διαφύλαξη της τάξης και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στιγμών του ζευγαριού, καθώς ο «γάμος» Κασελλάκη – Μακμπέθ έχει συγκεντρώσει πλήθος δημοσιογράφων.

«Ναι είμαστε καλά όλοι, και εκείνοι» ευχήθηκε ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη, Θεόδωρος, φτάνοντας στο κτήμα για το δείπνο.

Το Σάββατο θα γίνει το αποχαιρετιστήριο πάρτι σε μια από τις καλύτερες παραλίες του Χανίων, σε πολύ γνωστό beach bar.

Μετά το πέρας των γαμήλιων εκδηλώσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τις περιοδείες στην Κρήτη και θα μεταβεί σε Ηράκλειο και Λασίθι την επόμενη εβδομάδα.

