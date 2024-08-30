Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα και συγκεκριμένα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα όταν από το νοσοκομείο άρχισαν να βγαίνουν καπνοί.

Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με ισχυρή δύναμη. Οι πυροσβέστες εντόπισαν το σημείο από όπου έβγαιναν οι καπνοί και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε φωτιά, αλλά ο καπνός εκλυόταν από από μπαταρίες που υπήρχαν στο υπόγειο του νοσοκομείου. Υπήρξαν μάλιστα και αναφορές για εκρήξεις στο χώρο που βρίσκονται οι μπαταρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr οι καπνοί προκλήθηκαν πιθανότατα από βραχυκύκλωμα στους συσσωρευτές.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκαναν τις προβλεπόμενες ενέργειες και να μην πάρει διαστάσεις το συμβάν. Δεν απαιτήθηκε εκκένωση του κτιρίου.

Στο συμβάν επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναζητά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.