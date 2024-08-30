Λογαριασμός
Πάτρα: Καπνοί και εκρήξεις στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» - Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής (Φωτογραφίες)

Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με ισχυρή δύναμη

Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα και συγκεκριμένα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα όταν από το νοσοκομείο άρχισαν να βγαίνουν καπνοί.

πατρα

Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με ισχυρή δύναμη. Οι πυροσβέστες εντόπισαν το σημείο από όπου έβγαιναν οι καπνοί και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε φωτιά, αλλά ο καπνός εκλυόταν από από μπαταρίες που υπήρχαν στο υπόγειο του νοσοκομείου. Υπήρξαν μάλιστα και αναφορές για εκρήξεις στο χώρο που βρίσκονται οι μπαταρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr οι καπνοί προκλήθηκαν πιθανότατα από βραχυκύκλωμα στους συσσωρευτές.

πατρα

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκαναν τις προβλεπόμενες ενέργειες και να μην πάρει διαστάσεις το συμβάν. Δεν απαιτήθηκε εκκένωση του κτιρίου.

Στο συμβάν επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής.

Νοσοκομειο

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναζητά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: νοσοκομείο καπνός Πυροσβεστική
