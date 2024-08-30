Σήμερα θα καταβληθούν σε 673.671 τα κοινωνικά επιδόματα του τρέχοντος μηνός, συνολικού ύψους 185.824.170 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Συγκεκριμένα θα διανεμηθούν:
- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 231.923 - 28.157.369 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 186.365 -43.131.120 ευρώ
- Αναπηρικά: δικαιούχοι 188.248 - 82.970.357 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 593 - 175.785 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5469 - 192.481 ευρώ
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.244 - 5.360.744 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 19.329 - 8.194.465 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 85 - 67.341 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.435 - 13.369.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 6 - 2.400 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.231- 207.368 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11- 11.000 ευρώ
- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 17 - 5.368 ευρώ
- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 172 - 18.184 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 602 - 291.275 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.290 -1.016.668 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.651 - 2.652.745 ευρώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
