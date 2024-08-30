Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής οι γονείς, τα αδέρφια και οι φίλοι του 19χρονου Γιάννη ο οποίος σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, προκειμένου να ζητήσουν και να συναντηθούν με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, Γιώργος Καϊμπαλής, ζητά την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο οι φίλοι του κρατούν μια φωτογραφία του στα χέρια τους ενώ υποβασταζόμενη είναι και η μητέρα του που αδυνατεί ακόμα να συνειδητοποιήσει την απώλεια του μεγαλύτερου της γιου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η οικογένεια του 19χρονου καταγγέλλει ότι η Εισαγγελία Χαλκιδικής δεν της επιτρέπει να κάνει τεχνικό έλεγχο με πιστοποιημένο μηχανικό, παρότι αρχικά το αίτημα της έγινε δεκτό, βαπτίζοντας το όπως λέει πραγματογνωμοσύνη με τον πατέρας του 19χρονου Γιάννη να καταγγέλλει συγκάλυψη.

«Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που ψάχνουμε, δεν με ενδιαφέρει. Εάν δεν είναι σκάνδαλο αυτό που έγινε χθες, σε σχέση με το να έχει η δημοσιότητα τον Κασσελάκη και τον πρωθυπουργό, είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα του τόπου. Θα τον βρουν, θα τον φέρουν σήμερα τον κύριο αυτό, όποιος είναι ο Εφέτης να δώσει την εντολή να μπει η εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν. Το παιδί μου το φέρνω με φωτογραφία εδώ. Κανείς δεν είχε δικαίωμα να το πάρει. Κανένας!», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καϊμπαλής.

