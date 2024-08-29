Στέφανος Κασσελάκης-Tyler Mcbeth: Η απίθανη βίλα που θα φιλοξενήσει τη δεξίωση μετά τον γάμο

Και το έχουν ήδη ανακοινώσει δημόσια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης και ο -ήδη στην Αμερική- σύζυγός του Tyler McBeth παντρεύονται και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 Αυγούστου με το γλέντι στην Κρήτη να είναι τριήμερο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του Πρόεδρου του Κόμματος τις επόμενες μέρες στην Κρήτη.

Δεν επιθυμούμε οποιουδήποτε είδους δημοσιογραφική κάλυψη ενός γεγονότος που δεν αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Προέδρου, αλλά είναι αμιγώς προσωπικό και προγραμματίστηκε πριν από έντεκα μήνες». ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής ο γάμος τους θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 17:00 στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης.

