Το τρόπαιο του Σπύρου Λούη το οποίο ο μαραθωνοδρόμος κατέκτησε το 1896 «ταξιδεύει» στο Παρίσι όπου θα εκτεθεί στο μουσείο του Λούβρου.

Ειδικότερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δανείζει το κειμήλιο για περιοδική έκθεση αφιερωμένη στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Από τις 24 Απριλίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου, το Κύπελλο θα αποτελεί ένα από τα βασικά εκθέματα της περιοδικής έκθεσης «Ολυμπισμός. Μια σύγχρονη εφεύρεση, μια αρχαία κληρονομιά» η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών με αφορμή τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 που θα διεξαχθούν στο Παρίσι.

Photo AP/ Θανάσης Σταυράκης

Οι επισκέπτες του μουσείου του Λούβρου θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το Ασημένιο Κύπελλο, που φέρει την επιγραφή του Michel Bréal: «Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, μαραθώνιον άθλον έδωκεν, Μιχαήλ Μπρέαλ», μέσα από την οποία στόχος του ήταν να συνδέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας με τους σύγχρονους.

Σημειώνεται ότι το ιστορικό κειμήλιο αγοράστηκε από το ΙΣΝ σε δηµοπρασία του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς πώληση από τον εγγονό του δροµέα.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες από ειδικό τεχνικό, πριν το ιστορικό τρόπαιο εκτεθεί στο Λούβρο. Φωτο AP/ Θανάσης Σταυράκης

Η απόκτηση του Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άµεση δέσµευση του Ιδρύµατος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να το µοιραστεί µε όλους, εκθέτοντάς το µόνιµα στο ΚΠIΣΝ µετά την ολοκλήρωσή του.

AP/ Θανάσης Σταυράκης

AP/ Θανάσης Σταυράκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.