Εικόνες καταστροφής στη Φυλή– Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 11:47, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέκαψαν σπίτια και περιουσίες, με τις εικόνες την επόμενη μέρα να είναι αποκαρδιωτικές