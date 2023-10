Καθελκύστηκε η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra - Δείτε βίντεο από την τελετή Ελλάδα 17:50, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έκοψε την κορδέλα και ακολούθως ξεναγήθηκε στο κατάστρωμα και στους χώρους του υπερσύγχρονου πλοίου