Τα μέτρα κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου στην βορειανατολική Αττική και σχέδιο 10 σημείων για την επόμενη μέρα παρουσιάσθηκαν σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πεντέλη.

Ειδικότερα:

Έχουν ξεκινήσει ήδη καθαρισμοί στο πλαίσιο του προγράμματος anti-nero και της έκτακτης επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών προς τους πυρόπληκτους δήμους όλων των δημόσιων χώρων (πάρκα, άλση, δρόμοι, πεζόδρομοι) εντός των οικισμών που εισέβαλε η φωτιά. Από σήμερα, Τρίτη, 20/8/2024, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων πρώτης αρωγής από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τους δήμους θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες έως το τέλος Αυγούστου του ειδικού προγράμματος «πρασινίζω τον κήπο μου - πρασινίζω την Πεντέλη» για τον άμεσο καθαρισμό και την ανάπλαση των ιδιωτικών κήπων που έχουν καεί, με fast track διαδικασίες σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση προχωρεί στην εκπόνηση και παρουσίαση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ειδικού σχεδίου, με σκοπό: (α) ανάταξη των δασικών οικοσυστημάτων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά, επικαιροποιώντας ανάλογα το σημαντικό μελετητικό έργο που ήδη υπάρχει για το Πεντελικό Όρος, (β) για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του αστικού ιστού της Αττικής από την μετάδοση πυρκαγιών και διείσδυση στον αστικό ιστό μέσω ρεμάτων (με συνεργασία δασικών υπηρεσιών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και (γ) της ανάταξης της βιοποικιλότητας της Αττικής μέσω ειδικού προγράμματος Δράσης που θα εκπονήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τις εθελοντικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα, συμβασιοποιούνται ήδη με πόρους του ΤΑΑ και φορεα υλοποίησης το Ταιπεδ και τις δασικές υπηρεσίες, αναδασώσεις σε 58.340 στρέμματα στην Αττική μέσω του προγράμματος Antinero. Υλοποιούνται και θα παρουσιαστούν τις προσεχείς εβδομάδες ολοκληρωμένες διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δάση και τους ορεινούς όγκους της Αττικής, συνολικής επιφάνειας 1,4 εκ. στρεμμάτων. Στη συνέχεια με βάση τις μελέτες αυτές ανατίθεται, με βάση το νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε για τη δασική μεταρρύθμιση, για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες η ενεργή διαχείριση των δασών της Αττικής (καταρχήν) σε Δασικούς Συνεταιρισμούς ή υβριδικά σχήματα (ΥΣΧΗ) με συμμετοχή και δασικών συνεταιρισμών, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς. Οι εργασίες καθαρισμού, αραίωσης, συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών ζωνών κ.λπ. υλοποιούνται από τους αναδόχους με τη βοήθεια επιδότησης της απομακρυνόμενης υπερβάλλουσας βιομάζας που θα αξιοποιείται παραγωγικά. Εκπονούνται αντιπυρικές μελέτες για όλη τη χώρα συνολικής επιφάνειας 42 εκ. Στρεμμάτων. Εκπονούνται για πρώτη φορά τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Κ. Δοξιάδης που ενσωματώνουν ειδικές προβλέψεις για την προστασία των οικιστικών ζωνών που γειτνιάζουν με δάση από τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης και των πυρκαγιών. Συνολικά διατίθενται πέραν των 2,1 δις ευρώ για την αναβάθμιση των συστημάτων και των υποδομών της πολιτικης προστασίας και περίπου 1 δις ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την προστασια και διαχειριση των δασών μας. Ενόψει της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, αναβαθμίζεται και ενισχύεται με πρόσθετα εποπτικά εργαλεία, δυνατότητες ελέγχων και κυρώσεων, η πολιτική και η πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπέδων.

1. Αυτοψίες ΓΔΑΕΦΚ – Α’ Φάση

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε 9 Δήμους της Αττικής, Μεγαρέων, Μαραθώνα, Βριλησσίων, Παλλήνης, Ωρωπού, Πεντέλης, Ραφήνας, Διονύσου και Χαλανδρίου

Συνολικά, 312 αυτοψίες έγιναν σε κτίρια: εκ των οποίων 264 σε κατοικίες, 39 σε αποθήκες, 3 σε δημόσια κτίρια και 6 σε επαγγελματικούς χώρους. Από τις 264 κατοικίες:

110 κατοικίες κατάλληλες για χρήση ("πράσινες")

97 κατοικίες προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ("κίτρινες")

57 κατοικίες ακατάλληλες για χρήση – κατεδαφιστέες ("κόκκινες")

2. Πρώτη Αρωγή – arogi.gov.gr

Πλατφόρμα Πρώτης Αρωγής – Άνοιξε στις 20/08/2024

1. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για κτίρια (Β’ 4743/19.8.2024)

5.000 ευρώ για προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση κτίρια ("κίτρινα")

10.000 ευρώ για ακατάλληλα προς χρήση κτίρια ("κόκκινα")

2. Πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις (Β’ 4744/19.8.2024)

2.000 ευρώ για μεσαίου μεγέθους ζημιές

4.000 ευρώ για μεγάλου μεγέθους ζημιές

3. Πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Β’

4744/19.8.2024)

2.000 ευρώ για μεσαίου μεγέθους ζημιές

4.000 ευρώ για μεγάλου μεγέθους ζημιές

3. Στεγαστική συνδρομή & στήριξη νοικοκυριών

1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου της στεγαστικής συνδρομής μέσω της ΓΔΑΕΦΚ είναι:

Χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Χορηγείται στους ιδιοκτήτες των κτιρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τμ.

Χορηγείται σε κύρια ή όχι κατοικία.

Χορηγείται με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ.

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου κάλυψης της οικοσκευής ή / και των πρώτων αναγκών μέσω του Δήμου είναι:

Χορηγείται ενίσχυση 600 ευρώ για πρώτες ανάγκες νοικοκυριού που επλήγη κύρια κατοικία (προσαυξημένο για περιπτώσεις πολυτέκνων και ΑμεΑ).

Χορηγείται ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για κάλυψη οικοσκευής ή για τις πρώτες επισκευαστικές ανάγκες.

4. Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις & αγροτικές εκμεταλλεύσεις

1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις είναι:

Η κρατική αρωγή ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανά επιχείρηση είναι οι 500.000 ευρώ.

Οι αυτοψίες και εκτιμήσεις γίνονται από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Η διαδικασία αυτοψιών στις επιχειρήσεις σχεδόν ολοκληρώθηκε: 34 περιπτώσεις.

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κρατικής αρωγής προς αγρότες είναι:

Η κρατική αρωγή καλύπτει όλες τις ζημιές σε εξοπλισμό, μηχανήματα, εμπορεύματα και λοιπά πάγια.

Η αρχική αίτηση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ – όπως και οι δηλώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο – και οι αυτοψίες και εκτιμήσεις διενεργούνται από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας με συμμετοχή του ΕΛΓΑ.

* Τα θερμοκήπια περιλαμβάνονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

5. Αναστολή υποχρεώσεων για τους πληγέντες

1. Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων

Δημοσιεύθηκε η ΥΑ (Β’ 4738/19.8.2024) με ισχύ 6 μηνών και αποστέλλονται στοιχείαστη φορολογική διοίκηση για αυτοματοποίηση διαδικασίας.

2. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

3. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε η ΥΑ (Β’ 4746/19.8.2024) με ισχύ 6 μηνών και αποστέλλονται στοιχεία.

4. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επιχορήγηση στους εργαζόμενους (534 €)

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (Β’ 4739/16.8.2024), άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ” και αποστέλλονται στοιχεία.

5. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Σήμερα δημοσιεύεται η σχετική ΥΑ με ισχύ 6 μηνών.

6. Προσωρινή στέγαση

1. Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης

Παρέχεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης. Τα χαρακτηριστικά είναι:

Μηνιαία επιδότηση από 300 ευρώ έως 500 ευρώ.

Χρονικός ορίζοντας επιδότησης τα 2 έτη για ιδιοκτήτες.

Χρονικός ορίζοντας επιδότησης οι 6 μήνες για ενοικιαστές.

2. Παροχή οικίσκων

Δύναται να χορηγηθούν, σε συνεργασία με Δήμο, οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση.

3. Προσωρινή διαμονή

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας φιλοξένησε 650 πολίτες σε ξενοδοχεία κατά τις πρώτες ημέρες, ενώ οι Δήμοι σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να φιλοξενήσουν πληγέντες βραχυπρόθεσμα.

7. Έκτακτη επιχορήγηση ΟΤΑ

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε ήδη στην έκτακτη χρηματοδότηση των εννέα Δήμων της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου 2024, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών σε δημόσιες υποδομές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές.

2. Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, σε συνέχεια ωρίμανσης της καταγραφής των ζημιών τους σε υποδομές και των λοιπών αναγκών τους, να υποβάλουν σχετικό αίτημα περαιτέρω χρηματοδότησης από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο

Την ίδια ώρα που γινόταν η σύσκεψη έξω από το παλαιό δημαρχείο Πεντέλης είχαν συγκεντρωθεί φορείς της βόρειας Αθήνας και στελέχη του Σοσιαλιστικού Εργατικού κόμματος και πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Αυτοψία Μητσοτάκη στα καμένα της Πεντέλης πριν τη σύσκεψη για τις πυρόπληκτες περιοχές

Πριν τη σύσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου - Λυκείου Νέας Πεντέλης, το οποίο υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική, όπου τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και ο Διευθυντης του σχολείου. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΚ - Τέρνα που έχει αναλάβει ιδία δαπάνη την αποκατάσταση, τους παρουσίασε το σχέδιο και το πλάνο ανακατασκευης του γυμναστηρίου. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μεσα σε 6 μηνες. Οι όποιες άλλες ζημιές έχουν υποστεί τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πεντέλης θα έχουν αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος απο τη Δήμαρχο, επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Πεντέλης όπου τον υποδέχθηκε ο ηγούμενος, ενώ έξω από τη Μόνη, μαζί με τον Υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Βασίλη Κικίλια συνομίλησε με τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί. Τελος με τη δήμαρχο μετέβη και στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου ο Πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Καθ. Μανώλης Πλειώνης, ο Αντιπρόεδρος Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών Δρ. Θανάσης Μαρούσης τον υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου.

Ο κ. Πλειώνης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τα αντιπυρικά μέτρα που έχει λάβει το Αστεροσκοπείο, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε να μην πληγούν οι εγκαταστάσεις του.

