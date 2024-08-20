Ολοκληρώθηκαν, χθες οι αυτοψίες, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, αφενός στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και αφετέρου στο Μουσείο και σε διάσπαρτα μεμονωμένα ορατά ή/και ιστάμενα μνημεία, εντός των ορίων των δήμων Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Πεντέλης, που επλήγησαν από τις φωτιές στην Αττική:

Στο Δήμο Ωρωπού (Δ.Ε. Καπανδριτίου), στον λόφο Κοτρώνι, όπου πιθανολογείται ότι βρισκόταν η ακρόπολη των αρχαίων Αφιδνών και όπου αποκαλύπτονται, τα τελευταία χρόνια, σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ο αρχαιολογικός χώρος δεν υπέστη την παραμικρή φθορά , αν και η φωτιά κατέκαψε τα πρανή του λόφου.

(Δ.Ε. Καπανδριτίου), στον λόφο Κοτρώνι, όπου πιθανολογείται ότι βρισκόταν η ακρόπολη των αρχαίων Αφιδνών και όπου αποκαλύπτονται, τα τελευταία χρόνια, σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ο αρχαιολογικός χώρος , αν και η φωτιά κατέκαψε τα πρανή του λόφου. Στο Δήμο Μαραθώνος , στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνος, μαζί με του τύμβους του Βρανά και των Πλαταιέων που βρίσκονται εντός της περίφραξης του μουσείου, στους οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του δήμου (αρχαιολογικοί χώροι Ραμνούντος, Τύμβου Αθηναίων, ιερό Αιγυπτίων θεών, στην Μπρεξίζα Νέας Μάκρης), η πυρκαγιά δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα.

, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνος, μαζί με του τύμβους του Βρανά και των Πλαταιέων που βρίσκονται εντός της περίφραξης του μουσείου, στους οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του δήμου (αρχαιολογικοί χώροι Ραμνούντος, Τύμβου Αθηναίων, ιερό Αιγυπτίων θεών, στην Μπρεξίζα Νέας Μάκρης), η πυρκαγιά δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα. Στον κηρυγμένο, απαλλοτριωμένο και περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο της Οινόης Μαραθώνος έχει καεί το μεγαλύτερο μέρος της βλάστησης, στον περιβάλλοντα χώρο του βυζαντινού πύργου της Οινόης. Ο μικρός μεταβυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος δεν έφερε τοιχογραφικό διάκοσμο, εντός της περίφραξης, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, στη στέγη και στα σύγχρονα επιχρίσματα των εσωτερικών τοίχων του.

Ο ναΐσκος των Αγίων Αποστόλων εντός του απαλλοτριωμένου χώρου της Οινόης Μαραθώνος. Εξωτερική λήψη.

Σημαντικές φθορές έχει υποστεί, επίσης, η νεότερη στέγη και το εσωτερικό του μεταβυζαντινού ναού του Αγίου Αθανασίου, στο Καλέντζι Μαραθώνος (συν. Εικ. 3, 4). Οι τοιχογραφίες δεν υπέστησαν φθορές.

Ο ναΐσκος του Αγίου Αθανασίου στο Καλέντζι Μαραθώνος. Το εσωτερικό του ναΐσκου

Στο Δήμο Διονύσου, ο περιφραγμένος αρχαιολογικός χώρος (Ικάριον), (ιερά Διονύσου και Απόλλωνος, θεατρικός χώρος, κλπ.) και ο ταφικός περίβολος, εκτός της περίφραξης, δεν έχουν υποστεί φθορές. Παρέμεινε αλώβητος και ο περιβάλλων χώρος πρασίνου.

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το ασκηταριό του Αγίου Σπυρίδωνα στην είσοδο του σπηλαίου Αμώμων (Νταβέλη) της Πεντέλης

Στο Δήμο Πεντέλης, στους χώρους των λατομείων, στην αρχή της οδού Λιθαγωγίας, στο σπήλαιο των Αμώμων (σπηλιά Νταβέλη) και στους δύο ναούς που βρίσκονται στην είσοδό του, δεν έχουν σημειωθεί φθορές παρά μόνο ελαφρώς, σ υπέρθυρο που βρίσκεται στο έδαφος. Τμήμα της οδού Λιθαγωγίας, σε νοτιότερη θέση, πλησίον του ναού των Αγίων Ασωμάτων, έχει μαυρίσει από τη φωτιά. Η κατάσταση είναι απολύτως αναστρέψιμη.

Από το νότιο τμήμα της οδού Λιθαγωγίας με εμφανή αποτυπώματα της πυρκαγιάς

Τα υπόλοιπα μεμονωμένα μνημεία δεν υπέστησαν φθορές. Σε πολλές περιπτώσεις έχει καεί η βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο.

