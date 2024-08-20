Λογαριασμός
Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό στη Βόρεια Εύβοια - Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες- Δείτε φωτογραφίες

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 4 αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού σκάφους, με ελληνική σημαία, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία σε θαλάσσια περιοχή στη Βόρεια Εύβοια.

Όλοι οι επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού διασώθηκαν από έτερο ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Στο σημείο του συμβάντος σπεύδει ένα πλωτό του Λιμενικού.

(Φωτο από Eviathema)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

