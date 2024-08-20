Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το ποσό των 4,6 εκατ. ευρώ έχουν όλοι οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ στην αποψινή κλήρωση του παιχνιδιού, που θα διεξαχθεί στις 22:00.

Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και το έπαθλο των 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κλήρωση και διαδικτυακά, από όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του opaponline.gr και του Opaponline App.

Παίζεις ομαδικά από παντού

Μάλιστα, με το ΤΖΟΚΕΡ Group Play όλοι οι online παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να αγοράσουν συμμετοχές και σε ομαδικά δελτία, επιμερίζοντας το κόστος και τα κέρδη, ενώ αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν. Συγκεκριμένα, στο opaponline.gr και στο Opaponline App υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ομαδικά δελτία με περισσότερους από 5 αριθμούς επιλεγμένους και συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ. Έτσι, είναι σίγουρο πως παίζοντας κανείς online με ομαδικό δελτίο, θα πετύχει τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ.

Ο κάθε παίκτης μπορεί να διαλέξει σε ποιο ομαδικό δελτίο θα συμμετάσχει και με πόσες συμμετοχές, ενώ για να κατατεθεί επιτυχώς ένα ομαδικό δελτίο, θα πρέπει πρώτα να έχουν συμπληρωθεί όλες οι συμμετοχές του.

Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων λήγει μισή ώρα πριν την κλήρωση, στις 21:30.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.