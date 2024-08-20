Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε περιοχές της πόλης της Λάρισας το απόγευμα της Τρίτης.
Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 5.40 με το χαλάζι όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο να έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος.
Στην Ημαθία τοπικές βροχές με έντονη χαλαζόπτωση μικρής διάρκειας σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης
Όπως ανέφερε και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία ισχύουν βροχές και καταιγίδες οι οποίες συνοδεύονται τοπικά από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Το χαλάζι στη Βέροια ήταν μικρό σε μέγεθος, ενώ στα χωριά της Νάουσας, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεφτε σαν «πέτρες».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.