Αυτοψία Μητσοτάκη στα καμένα της Πεντέλης πριν τη σύσκεψη για πυρόπληκτες περιοχές

Πριν τη σύσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου - Λυκείου Νέας Πεντέλης, το οποίο υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική, όπου τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και ο Διευθυντής του σχολείου.

Ο εκπρόσωπος της ΓΕΚ - Τέρνα που έχει αναλάβει ιδία δαπάνη την αποκατάσταση, τους παρουσίασε το σχέδιο και το πλάνο ανακατασκευής του γυμναστηρίου. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες.

Οι όποιες άλλες ζημιές έχουν υποστεί τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πεντέλης θα έχουν αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη Δήμαρχο, επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Πεντέλης όπου τον υποδέχθηκε ο ηγούμενος, ενώ έξω από τη Μόνη, μαζί με τον Υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Βασίλη Κικίλια συνομίλησε με τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί. Τέλος με τη δήμαρχο μετέβη και στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου ο Πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Καθ. Μανώλης Πλειώνης, ο Αντιπρόεδρος Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών Δρ. Θανάσης Μαρούσης τον υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου.

Ο κ. Πλειώνης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τα αντιπυρικά μέτρα που έχει λάβει το Αστεροσκοπείο, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε να μην πληγούν οι εγκαταστάσεις

Σύσκεψη στην Πεντέλη υπό τον πρωθυπουργό

Στις 17.30 στην Πεντέλη, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ορίστηκε να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη σχετικά με τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή κλιμακίου συναρμόδιων Υπουργών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

