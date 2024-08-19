Εκατό σαράντα έξι (146) κατοικίες χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες προς χρήση και κατεδαφιστέες («κόκκινες») και προσωρινά ακατάλληλες προς χρήση που απαιτούν επισκευαστικές εργασίες («κίτρινες»), με την κατανομή στις δύο κατηγορίες να είναι 55 και 91 αντίστοιχα μετά τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου. Επίσης, 96 κατοικίες χαρακτηρίζονται – μετά και τη διενέργεια των αυτοψιών – ως κατάλληλες για χρήση («πράσινες») με κάποιες – ενδεχομένως – ελαφριές ζημιές.

Από την Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε καθημερινή βάση και πραγματοποιούν ελέγχους και αυτοψίες σε κτιριακές υποδομές σε περιοχές της Αττικής μετά τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου 2024. Οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ έλαβαν χώρα σε πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Βριλησσίων, Διονύσου, Μαραθώνα, Μεγαρέων, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου, Χαλανδρίου και Ωρωπού, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους Δήμους.

Σήμερα, 19 Αυγούστου 2024, ολοκληρώθηκε το έργο της πρώτης βασικής φάσης των αυτοψιών της ΓΔΑΕΦΚ στην Αττική, με περισσότερους από 60 μηχανικούς, που περιλάμβανε τη γενική «σάρωση» των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής και την ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα των Δήμων. Πλέον, κατά τη δεύτερη φάση, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ είναι σε συνεργασία με τους Δήμους και δρομολογούνται αυτοψίες σε συνέχεια αποστολής στοιχείων από τους Δήμους στη ΓΔΑΕΦΚ, αλλά και μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες.

Συνολικά, μέχρι τώρα, στους παραπάνω εννέα Δήμους της Αττικής, διενεργήθηκαν 277 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 242 σε κατοικίες, 28 σε αποθήκες, 3 σε δημόσια κτίρια και 4 σε επαγγελματικούς χώρους.

Κατά τη δεύτερη φάση, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αιτήματα των πολιτών.

Τέλος, όσο αφορά το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής που, επίσης, πραγματοποιούν αυτοψίες σε επιχειρήσεις, έχουν καταγραφεί, μέχρι τώρα, 31 περιπτώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

